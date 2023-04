Teotino: «Inter, meglio tenere Mulattieri che lo strapagato Correa!»

Gianfranco Teotino ha parlato della stagione dell’Inter e soprattutto del futuro. Una considerazione in particolare su Mulattieri e Correa. Le sue parole su Radio Sportiva

INCERTEZZA − Teotino ritiene la Champions League fondamentale per i nerazzurri: «Vediamo cosa succederà sul futuro e le scelte che verranno fatte. Se l’Inter non andrà in Champions League Lukaku non sarà riscattato e Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto. Firmino è un falso centravanti, da capire anche l’allenatore che sarà e il modulo della squadra. Mulattieri e altri giovani anche in questa stagione avrebbero potuto fare meglio di questo Correa strapagato che in due anni non è mai riuscito a dare un contributo alla squadra».