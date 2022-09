Tavelli: «Inter, tutto passa dal Viktoria Plzen! Alternanza portieri dà disastri»

Tavelli vede Viktoria Plzen-Inter, in programma alle 18.45, come un crocevia decisivo per la stagione europea della squadra di Inzaghi. Su Sky Sport 24 il giornalista avvisa anche il tecnico di risolvere subito il dualismo fra Handanovic e Onana (vedi articolo).

VINCERE O USCIRE – Fabio Tavelli certifica il valore della partita di oggi: «Pressione? Assolutamente. L’Inter è in un girone terrificante di Champions League, ha iniziato non bene e deve vincere col Viktoria Plzen sapendo che non basterà, perché deve battere Bayern Monaco o Barcellona. Deve giocare su una delle due, a quel punto meglio vinca il Bayern Monaco così se la gioca col Barcellona. Però tutto passa da sei punti col Viktoria Plzen, altrimenti non può. E l’Inter punta agli ottavi anche per questioni di bilancio. Domani deve vincere senza se e senza ma: se non batte il Viktoria Plzen la Champions League è chiusa alla seconda giornata. Deve caricare questo. Il portiere titolare? L’importante è che Simone Inzaghi sia chiaro coi giocatori. Samir Handanovic è un giocatore che ha dato tanto, molto rispettato, che ha fatto molto bene ed è ancora un ottimo portiere. Se giocasse André Onana sembrerebbe una scelta uno in coppa e uno in campionato: è il futuro, però storicamente le alternanze così hanno sempre provocato dei disastri».