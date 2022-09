Facchetti: «Handanovic bersaglio semplice, all’Inter i problemi sono altri»

Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex leggenda Giacinto, si è espresso in collegamento su Pressing parlando del dualismo in casa Inter tra Handanovic e Onana. Capitano troppo bersagliato a detta sua

DUALISMO − Facchetti difende Handanovic: «Il rinnovo per me lo faranno, ma non vorrei che ripartisse un tormentone. Handanovic-Onana? Non bisogna fare troppa letteratura, l’avvicendamento ad un certo punto ci sarà. Onana ha fatto bene in Champions League, Handanovic ha risposto agli scettici ma in casa Inter il problema non è quello legato al portiere. Non credo sia stata inappuntabile la rosa in generale, non ricordo errori macroscopici di Handanovic. Lui è diventato il capro espiatorio di certe sconfitte, viene spesso beccato. È un bersaglio a volte troppo semplice. La scelta di Onana porta a vedere un po’ di rotazioni. Giusto dargli la possibilità di misurarsi pian piano».