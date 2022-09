Criscitiello: «Skriniar? A 60 milioni era da vendere! Responsabilità Inter»

Criscitiello mette in dubbio la permanenza di Skriniar all’Inter oltre questa stagione, dopo le parole del difensore slovacco in conferenza stampa alla vigilia del match col Viktoria Plzen (vedi articolo). A Sportitalia Mercato il giornalista critica la dirigenza.

GESTIBILE MEGLIO – Milan Skriniar è in scadenza al 30 giugno e ieri non ha certo dato per sicuro il rinnovo. Per Michele Criscitiello sono segnali negativi: «Bruttissima questa. Adesso non vogliamo parlare prima, però anche la dirigenza dell’Inter si prende delle belle responsabilità. Ci auguriamo che Skriniar possa rinnovare il contratto con l’Inter, qualora non dovesse farlo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci devono mettere la faccia. Li stimiamo, ma se arrivano sessanta milioni in questo momento lo devi vendere».