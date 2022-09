Campionato Primavera 1, 5ª giornata: risultati e classifica. Inter a picco

L’inizio di stagione nel Campionato Primavera 1 per l’Inter di Chivu si può definire con una sola parola: disastroso. I nerazzurri, campioni in carica, non hanno ancora vinto e sono stati sconfitti sabato dal Lecce, al termine della quinta giornata sono penultimi. Oggi tentativo di riscatto in UEFA Youth League col Viktoria Plzen, altrimenti si torna in campo a ottobre.

Udinese-Empoli 0-2

Napoli-Roma 1-5

Lecce-Inter 2-0

Verona-Juventus 1-1

Milan-Cagliari 2-0

Sassuolo-Fiorentina 2-2

Torino-Cesena 2-1

Frosinone-Bologna 3-0

Atalanta-Sampdoria 2-1

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Torino 13

Juventus 11

Fiorentina 11

Roma 10

Lecce 10

Frosinone 10

Bologna 10

Sassuolo 9

Empoli 7

Milan 6

Sampdoria 6

Verona 4

Cagliari 3

Atalanta 3

Napoli 3

Cesena 3

Inter 2

Udinese 1

PROSSIMO TURNO

SESTA GIORNATA

Cagliari-Napoli sabato 1 ottobre ore 11

Inter-Atalanta sabato 1 ottobre ore 11

Torino-Juventus sabato 1 ottobre ore 13

Cesena-Sassuolo sabato 1 ottobre ore 15

Sampdoria-Frosinone sabato 1 ottobre ore 15

Bologna-Milan domenica 2 ottobre ore 11

Fiorentina-Verona domenica 2 ottobre ore 13

Udinese-Lecce lunedì 3 ottobre ore 14.30

Empoli-Roma lunedì 3 ottobre ore 16.30