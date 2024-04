Taremi, dopo il gol ora anche titolare! Porto impegnato in Coppa

Taremi torna a giocare titolare con la maglia del Porto dopo il gol realizzato in campionato, che ha permesso alla squadra allenata da Sergio Conceicao quantomeno di pareggiare la partita. Questa sera alle 21:15 impegnati in Coppa per la sfida di ritorno contro il Vitoria Guimaraes.

RITORNO – Mehdi Taremi può sorridere, dopo un periodo ai margini della rosa in particolare dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto per trovare l’accordo con l’Inter, adesso è tornato a giocare una sfida ufficiale da titolare. L’attaccante iraniano aveva già trovato il gol nell’ultima sfida di campionato, mentre adesso scenderà in campo alle 21:15 nella sfida di ritorno contro il Vitoria Guimaraes per la semifinale di Taca de Portugal, all’andata terminata sul risultato di 0-1 in favore del Porto. Anche l’Inter seguirà con attenzione la partita.