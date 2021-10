Tardelli: «Rigore Dumfries? Non l’avevo notato! Juventus peggio dell’Inter»

Inter-Juventus si è chiusa sul punteggio di 1-1, con i nerazzurri che si sono fatti recuperare nel finale dal calcio di rigore di Dybala (vedi articolo). L’ex calciatore e allenatore nerazzurro Tardelli, durante La Domenica Sportiva, ha commentato il match e l’intervento di Dumfries (vedi moviola).

PARTITA PERSA – Marco Tardelli ha analizzato l’episodio decisivo della sfida tra Inter e Juventus: «Denzel Dumfries era in ritardo e ha cercato di colpire la palla, Alex Sandro l’ha anticipato. Purtroppo per l’Inter ha fatto questo errore, io sinceramente non l’avevo notato questo rigore, però sembra che ci sia perché il VAR ha deciso che c’è. Non è stata una bella partita. Ho visto peggio la Juventus, perché ormai basa la sua forza sulla difesa e spera poi di riuscire a fare un gol. Non ha centrocampo e nemmeno attacco. Però è riuscita a portare in porto una partita che era persa».