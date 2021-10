Inter-Juventus: Dzeko riferimento. Perisic il migliore: le pagelle – CdS

Inter-Juventus, Perisic il migliore in campo dei suoi secondo il Corriere dello Sport. Come lui, ovviamente, anche l’autore del gol Edin Dzeko. Errore pesantissimo di Dumfries, ecco le pagelle secondo il quotidiano romano.

LE PAGELLE – Inter mai in difficoltà contro la Juventus, ma non riesce a trovare il gol del raddoppio e sul finale il gol beffa causato soprattutto dall’errore di Dumfries. L’olandese è difatti il peggiore in campo della partita: errore pesantissimo che cancella la vittoria: voto 4,5. Bene tutta la difesa, in particolare Stefan de Vrij che governa il reparto arretrato senza sbavature: voto 7. Stesso voto anche per Edin Dzeko, autore del gol, e di Ivan Perisic, il migliore in campo della partita secondo il quotidiano romano: intenso e concentrato, si prende la fascia mancina puntando e saltando chi gli si para davanti, quasi sempre Cuadrado. Settimo centro in campionato in nove giornate per il bosniaco, che ha già eguagliato il numero di gol della scorsa stagione con la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno