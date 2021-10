Inter-Juventus vede finalmente un approccio alla gara cinico dei nerazzurri

L’Inter contro la Juventus ha giocato una gara circa al contrario rispetto alle abitudini stagionali. I nerazzurri sono finalmente stati cinici nello sfruttare le occasioni.

GARA AL CONTRARIO – L’Inter di Inzaghi macina numeri offensivi fin dalla prima gara stagionale. Gol, ma soprattutto occasioni create. Non a caso la squadra è il miglior attacco della Serie A e la terza per tiri. Il problema dei nerazzurri semmai è stato nella capacità effettiva di convertire quanto creato. Un limite, che è stato anche pagato caramente in determinate circostanze. Contro la Juventus tutto questo si è circa invertito.

PRESTAZIONE CINICA – L’Inter contro la Juventus ha creato meno del solito. 10 tiri, solo 2 in porta. Numeri sotto la media di quasi 15 a gara in A. Da cui però è scaturito un gol. Una prestazione quindi decisamente cinica. Circa l’esatto opposto di quanto visto pochi giorni fa contro lo Sheriff in Champions League. Un test superato dagli uomini di Inzaghi. Peccato non sia bastato. Servirà quindi un ulteriore passo in avanti