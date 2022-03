Tacchinardi: «Inter rischia più della Juventus! Inzaghi non pronto»

L’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW Radio a due settimane di distanza dallo scontro diretto tra Juventus e Inter, sottolineando i limiti di Simone Inzaghi.

RISCHI E LIMITI – Così Tacchinardi su Juventus-Inter e Inzaghi: «La Juventus rischia meno dell’Inter, perché il quinto posto è distanziato di un po’. L’Inter vista ieri è ancora sulle gambe e a quanto sembra, senza Brozovic non si può giocare. Parlando dei tre allenatori in testa, sono tre che non hanno mai vinto lo scudetto e devono trovare il modo di risolvere partite complicate. Pioli l’ha fatto a Napoli e Spalletti a Verona. Inzaghi è un buon allenatore, ma non lo vedo pronto. Dopo il derby la squadra è andata in difficoltà e sta facendo fatica. Bisogna trovare qualcosa di diverso per superare il momento».