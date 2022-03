De Sciglio: «Obiettivo era accorciare sull’Inter. Continuiamo così»

Mattia De Sciglio ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sfida contro la Salernitana. Il giocatore bianconero ha sottolineato l’obiettivo in vista dello scontro diretto con l’Inter.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Mattia De Sciglio ha parlato in questo modo della vittoria di oggi, anche in vista dello scontro diretto contro l’Inter: «Il nostro obiettivo principale era quello di vincere oggi e accorciare la classifica per arrivare al meglio nello scontro diretto con l’Inter. Dobbiamo pensare una partita alla volta e continuare così».