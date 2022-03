Esposito, 56′ con assist e vittoria Basilea. Poi dentro un altro nerazzurro

Sebastiano Esposito è partito da titolare nella gara di oggi vinta per 2-4 dal Basilea in trasferta contro il Grasshoppers. Assist per l’attaccante in prestito dall’Inter, che ha poi lasciato il campo all’altro nerazzurro Darian Males.

ASSIST E VITTORIA – Vittoria importante per il Basilea in trasferta, dopo l’eliminazione in settimana dalla Conference League. Un 2-4 in casa del Grasshoppers che ha visto anche il contributo importante di Sebastiano Esposito, autore dell’assist che ha permesso alla squadra di trovare il gol del 2-2 dopo essere passata in svantaggio. Spazio in partita anche per l’altro giocatore in prestito dall’Inter, Darian Males, che al 56′ ha proprio preso il posto del compagno nerazzurro.