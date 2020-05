Suarez: “Vidal-Inter? Ho i miei dubbi. Ha già fatto tanto in carriera”

Suarez, dopo essersi concentrato su Lautaro Martinez e la trattativa tra Inter e Barcellona, esprime i suoi dubbi su Arthur e Vidal per i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Cadena Ser

VIDAL NON E’ QUELLO CHE SERVE A CONTE?

Luis Suarez risponde così alla domanda sui calciatori del Barcellona che potrebbero interessare alla Beneamata: «Penso che al momento ciò che interessa di più all’Inter sia la pasta. Cercheranno la cifra più alta e poi si sistemeranno. L’Inter deve migliorare e deve provare a vincere il campionato italiano e in Europa. Vidal? Andrei alla ricerca di giocatori con un background più sicuro – dice Suarez -. Vidal ha fatto anni straordinari, ma pensando a oggi. Per domani e dopodomani non lo so, ho i miei dubbi. Bisogna sapere come sono questi giocatori, perché se no è pericoloso. È meglio che tu sappia che, anche se è inferiore, è sano e vuole fare bene. Non puoi andare in cerca di giocatori che hanno già fatto un po’ di tutto nella loro carriera. Devi andare a trovare giocatori che vogliono fare qualcosa, che vogliono aiutare l’Inter, e farla tornare a chi era anni fa a livello europeo, e lì devi calibrare bene».

NO A SCAMBI SFAVOREVOLI PER LAUTARO

Luis Suarez stronca l’inserimento di Arthur nella trattativa Inter-Barcellona per Lautaro Martinez: «Quando dicono che Arthur verrà scambiato con Lautaro, sembra che stiano quasi mandando Pelé. Quindi si vede che non hanno visto le partite. Finora credo che non abbia fatto cose tanto grandi per dire “Che giocatore abbiamo portato dal Brasile”. Non tutti i brasiliani giocano bene: ci sono anche persone che giocano male. Non bisogna per forzare cercare uno così lontano e pagarlo tanto, per poi vederlo giocatore come un talento del settore giovanile. Che ho già gratis».