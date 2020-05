Suarez: “Arthur non ha fatto nulla. Inter, Lautaro Martinez molto bene”

Suarez ha parlato di diversi temi legati a Inter e Barcellona ai microfoni di Cadena Ser. L’ex calciatore spagnolo sottolinea le qualità di Lautaro Martinez, ma non promuove Arthur. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

BOCCIATO O RIMANDATO? – Luis Suarez ha le idee chiare sul talento a centrocampo: «Penso che questo ragazzo, Arthur, finora non abbia fatto nulla. Pensi che ciò che Arthur ha fatto fino ad oggi non l’avrebbe fatto Aleña? Almeno lo stesso. Se arriva uno straniero, deve giocare ad alto livello, e poi Aleña è seduto lì in panchina e lo guarda, mentre Rafinha e Thiago sono dovuti partire. Se c’è, l’allenatore deve metterlo subito. Inoltre, oggi i giocatori costano molto».

PIANI BLAUGRANA – Luis Suarez promuove il Toro dell’Inter in ottica Barcellona: «Lautaro Martinez? Lo conosco poco perché ho visto pochissime partite dell’Inter. Non ho un metro di giudizio, ma sento che ne parlano molto bene. Ha fatto molto bene nel campionato precedente. Si vede che è un giocatore molto interessante perché se così tante squadre lo vogliono, è naturale che lo sia. Lautaro Martinez, ad esempio, Messi lo conosce bene perché gioca con la Nazionale, e se dice di sì, beh sì, perché significa anche che è a suo agio con questo giocatore, come lo è con Suárez, Il Barcellona deve iniziare a rinnovare alcuni aspetti, alcune cose, specialmente in quello che è il capocannoniere. Devi stare attento e se ce n’è uno là fuori devi prenderlo».