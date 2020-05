Lazaro-Newcastle, nuovo spiraglio: ecco le cifre. L’Inter ora lo scarica

Lazaro potrebbe essere una nuova pedina in uscita per il mercato dell’Inter. L’esterno si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Newcastle a gennaio. Negli scorsi giorni, il club di Premier League sembrava lontanissimo dall’austriaco, ma ora spunta un nuovo spiraglio

RISCATTO POSSIBILE – Valentino Lazaro e un futuro tutto da decifrare. L’esterno arrivato all’Inter nella scorsa estate, potrebbe proseguire la carriera al Newcastle, secondo quanto riporta The Sun. Il club inglese, infatti, sta cambiando proprietà e gli arabi sono pronti a investire. Le trattative con i nerazzurri non sono dunque bloccate: si parla di un riscatto fissato a 21,5 milioni di sterline (circa 24 milioni di euro). Come sottolinea il tabloid, l’Inter sembra avere le idee chiare: vuole puntare su altri giocatori e ha bisogno di incassare da Lazaro, senza registrare una minusvalenza.