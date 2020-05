Vieri: “Inter-Perugia dopo l’operazione al naso e subito botta. Adani…”

Vieri racconta un aneddoto sull’operazione al naso e il rientro in campo, durante la consueta diretta serale sul suo profilo Instagram. L’ex attaccante racconta l’episodio in Inter-Perugia, poi parla anche di Adani e l’utilizzo della maschera protettiva

DOPO L’OPERAZIONE – Christian Vieri e l’episodio legato all’infortunio al naso: «Mi opero al naso, rientro in Inter-Perugia e dopo 5 minuti ho ripreso una botta lì. E’ sempre così: quando ti infortuni da qualche parte, prendi subito una botta proprio lì. Utilizzo della maschera protettiva dopo infortuni al viso? No, no. Adani si è operato al naso e dopo 5 giorni ha giocato. Ma così è un massacro, sangue da tutte le parti».