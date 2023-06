Stramaccioni: «Inter in finale, grande momento per calcio italiano! Inzaghi…»

Andrea Stramaccioni ha analizzato l’imminente finale di Champions League fra Inter e Manchester City. Una battuta anche su Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore nerazzurro ai microfoni di Radio Sportiva.

SCARAMANZIA – Andrea Stramaccioni ha parlato della finale di Champions League fra Manchester City ed Inter: «Un grandissimo momento per l’Inter e per il calcio italiano. L’Italia torna a fare la finale per la massima competizione europea del club in un momento difficile dove la Nazionale non si è qualificata per il Mondiale. Sappiamo di giocare contro la squadra più forte del mondo. Io scherzando ho detto che i nerazzurri arriveranno col pullman, loro con l’astronave. Ma il calcio sono 90′ minuti: la nostra scuola ci insegna che ce la siamo sempre giocata contro tutti. Finale Next Gen? La finale cambio la mia vita, Moratti prese l’aereo per vederla e rinunciò ad una partita di Serie A con l’Inter. Un ricordo bellissimo per tutti ma non è paragonabile a quanto accadrà stasera. Inzaghi? Sono contento per Simone. Al netto di un allenatore, che può far bene o male, ho sentito troppe cose brutte su di lui che non merita. Sono contento da collega. La panchina dell’Inter non è facile, sono contento che abbia raggiunto la finale e gli auguro il meglio».