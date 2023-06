Pandev: «Inter con Guardiola differente dal 2010. Vinca anche ai rigori!»

Pandev era in campo nel 2010 quando l’Inter sfidò per l’ultima volta Guardiola, eliminandolo nella semifinale col Barcellona. A Sport Mediaset, presente a Istanbul per la finale di stasera, l’ex attaccante spera che finisca bene anche oggi.

DI NUOVO CONTRO – Goran Pandev sa già come vincere contro l’allenatore avversario di oggi: «Come si batte Pep Guardiola? Noi abbiamo fatto due grandissime partite. Questa è un’altra partita, differente, perché è una finale. Spero che l’Inter faccia la partita della vita e la vinca, perché i ragazzi se lo meritano: stanno facendo benissimo, spero che dopo tredici anni riportino la Champions League a casa. Non favoriti come noi? Sì, il Barcellona in quell’epoca era la squadra più forte del mondo. Ma anche noi eravamo una squadra molto forte con un allenatore speciale in panchina. Abbiamo superato quelle due partite e siamo andati meritatamente in finale. Non voglio fare pronostici, voglio che l’Inter faccia una grande partita e che i ragazzi ci credono. Possiamo vincere anche ai rigori».