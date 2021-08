Stankovic, serata sfortunata in Olanda: espulso subito e il Volendam perde

Stankovic si ferma subito in Olanda. Il portiere figlio d’arte, in prestito dall’Inter, ha ricevuto un cartellino rosso nella sua seconda partita con la maglia del Volendam, pure sconfitto.

KO E ROSSO – Dura appena dieci minuti la partita di Filip Stankovic in Volendam-Den Haag 1-3 di Eerste Divisie. Il portiere di proprietà dell’Inter ha valutato male un pallone (sull’1-0) ed è stato costretto ad abbattere Jamal Amofa: espulso. I suoi, costretti in inferiorità numerica quasi tutta la partita, hanno retto fino al 19′ per poi crollare. Niente da fare per Gaetano Oristanio, al quale l’altro ex Inter Wim Jonk ha fatto fare l’esordio dal 67′ (al posto di Alex Plat) subito dopo il definitivo 1-3. Stankovic sarà squalificato nella prossima partita, venerdì 20 in casa dell’Excelsior.