Stankovic, fiducia con la Sampdoria: 1/2 dell’Inter in campo

UNO SU DUE – In occasione di Cremonese-Sampdoria, ci sarà anche un po’ di nerazzurro. Dei due giocatori dell’Inter in prestito ai blucerchiati, soltanto uno sarà però in campo dal primo mínuto. Ovvero Filip Stankovic, che incassa la fiducia del tecnico Andrea Pirlo. Diversa invece la situazione di Sebastiano Esposito, che partirà ancora una volta dalla panchina.