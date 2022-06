Stadio, Milan intenzionato a proseguire da solo: la posizione dell’Inter – TS

Secondo Tuttosport, il Milan sarebbe sempre più dell’idea di costruire l’impianto autonomamente. L’Inter, dal canto suo, è in attesa

CAMBIO? – Il Milan sembra aver cambiato strategia rispetto alla questione nuovo stadio. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la nuova proprietà rossonera sembra essere intenzionata a procedere da sola a Sesto San Giovanni, qualora non dovesse essere raggiunto un accordo con il Comune di Milano per la costruzione del nuovo impianto in zona San Siro. In tal senso, dalle elezioni comunali, arrivano buone notizie per i rossoneri: l’esito tiene vivo il Piano B e la possibilità di costruire l’impianto a Sesto. In questo scenario l’Inter rimane in attesa: l’iter con Palazzo Marino è avviato, con il dibattito pubblico pronto a partire. La dead-line è fissata per fine ottobre.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi