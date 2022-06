Gabigol, parla la sorella: «All’Inter soffriva di depressione! Anche l’anemia»

Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, non ricorda con piacere l’esperienza all’Inter, e lo stesso diranno anche i tifosi nerazzurri. Stavolta di lui ha parlato la sorella a Rede TV!, un programma televisivo brasiliano.

PROBLEMI IN ITALIA – Gabigol in Italia ha sofferto nel corso della sua permanenza all’Inter: «Gabi tornava a casa dall’allenamento e andava direttamente in camera sua. Quando era in Italia ha avuto anche l’anemia. Ricordo che io e i nostri genitori abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, ma a quel tempo riuscivamo a malapena a parlargli. Mio fratello dà la vita sul campo e soffre molto quando le cose non funzionano».

Fonte: redetv.uol.com.br