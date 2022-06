Inter, giorni caldissimi per chiudere i colpi. E Dybala sarebbe la ciliegina

L’Inter domani avrà una giornata caldissima con le visite mediche di Romelu Lukaku e Asllani. Ma in generale, questi giorni saranno caldissimi per tutti gli affari. E Paulo Dybala…

CILIEGINA – Diciamo che l’Inter, a pochi giorni dall’apertura del calciomercato, ha fatto il 90% del lavoro. Ha chiuso per Onana e Mkhitaryan (il primo da tempo), attende le visite di Lukaku, Asllani e Bellanova e poi penserà ai difensori quando uscirà Skriniar. Insomma, saranno giorni davvero caldi per la società nerazzurra con molti colpi da ufficializzare e le uscite da trattare. Ma il pallino dei tifosi rimane uno e uno soltanto: Paulo Dybala. L’argentino al momento si trova in uno stato di pausa, in un limbo, sospeso tra l’essere preso o l’essere scaricato dopo settimane di corteggiamento. Ma possiamo dirlo con grande franchezza: l’arrivo di Dybala all’Inter sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato fin qui eccellente. La Joya e il suo valore non si discutono, certo, ma quando in una società c’è da far quadrare i conti tutto si complica, anche le cose più “semplici”. Dunque è così che Dybala andrebbe considerato: il regalo ai tifosi, una ciliegina sulla torta, un cioccolatino.