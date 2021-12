Spalletti: «Noi anti-Inter? Non siamo anti nessuno. Vogliamo vincerle tutte»

Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia, non ha voluto parlare del Napoli come l’anti-Inter. Il tecnico azzurro è concentrato a vincere tutte le partite

ANTI-INTER − Spalletti non si è voluto sbilanciare sulla sua squadra: «Noi vogliamo vincere tutte le partite. Noi non siamo anti nessuno, vigliamo giocare e mostrare la nostra bellezza. Bisogna esprimere un gran calcio e poi alla fine vedremo dove saremo. Abbiamo un progetto ambizioso e vogliamo portarlo avanti fino alla fine della stagione».

Fonte: sscnapoli.it