Inzaghi: «Titolo d’inverno stimolo per dare di più! In linea con gli obiettivi»

Inzaghi ha parlato a Inter TV alla vigilia di Inter-Torino, sfida in programma domani alle ore 18.30 valevole per la diciannovesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Il tecnico nerazzurro è soddisfatto del titolo d’inverno, ma non vuole fermarsi. Di seguito le sue dichiarazioni

STIMOLO – Simone Inzaghi parla così alla vigilia di Inter-Torino: «Quanto sono soddisfatto? È normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d’inverno ma sappiamo che questo non finisce nell’albo d’oro. È una bella sensazione ma deve essere uno stimolo per fare ancora di più. Io penso che siamo in un bel momento, i ragazzi sono tutti coinvolti. Abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre molto bene nonostante le tante partite, sappiamo che la nostra strada è ancora lunga. Abbiamo visto in queste prime diciotto partite di campionato che i vertici della classifica sono cambiati velocemente, noi siamo in linea con quanto ha chiesto la società: vale a dire ottavi di Champions League e conferma nei primi quattro posti. Quindi siamo contenti, la squadra sta lavorando bene. Sappiamo che le insidie e le avversarie sono sempre tante».

TEST – Prosegue Inzaghi, sul calendario: «Io penso che mancando ancora venti partite alla fine, tutto è ancora lunghissimo. Sappiamo quello che ci prospetta il calendario ma la mia preoccupazione è solo il Torino, squadra in salute e ben organizzata. Io penso abbia giocatori di qualità e quantità, è in striscia positiva. Ivan Juric lo stimo molto perché è un allenatore preparato e capare di tirare fuori il meglio dalle sue squadre. L’assenza di Nicolò Barella test in vista del Liverpool? Per il Liverpool c’è tempo e spazio. Sappiamo che ci dovremo arrivare nel migliore dei modi tra infortuni e squalifiche. Devi sempre avere in testa idee diverse perché la squadra può essere sempre in evoluzione da un giorno all’altro».