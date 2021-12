Maccarone: «Inter, Calhanoglu e un altro le sorprese! Il gruppo funziona»

L’Inter è campione d’inverno ma prima della sosta natalizia c’è da affrontare il Torino (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Massimo Maccarone – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, svela chi lo ha sorpreso di più tra i nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni dell’ex attaccante

DUE NOMI – L’Inter prima della sosta natalizia dovrà affrontare il Torino a San Siro, sfida in programma domani alle ore 18.30. Massimo Maccarone fa un bilancio sui nerazzurri di Simone Inzaghi, svelando chi lo ha sorpreso di più: «Hakan Calhanoglu credo che stia facendo molto bene, lui ed Edin Dzeko sono quelli che mi hanno sorpreso di più essendo nuovi acquisti. Dzeko ha dato un grande equilibrio perché è un giocatore fondamentale per questa squadra, fa reparto da solo, aiuta molto e non pensa solo a segnare ma a mandare anche i centrocampisti a far gol. Poi segna anche, quindi è completo. Però è il gruppo che funziona, chiunque giochi fa bene. Il collettivo è più importante del singolo».