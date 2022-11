Sorrentino: «Inter, turnover con carattere! Grande iniezione di fiducia»

Stefano Sorrentino dagli studi di Sportmediaset dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, ha espresso la sua opinione riguardo il momento della squadra nerazzurra.

TURNOVER – Sorrentino sul momento dei nerazzurri, soprattutto in Champions League: «L’Inter ha fatto turnover dimostrando di avere carattere. La partita cambia con un episodio come il gol subito dove Lautaro Martinez va a marcare uno dei giocatori più alti del Bayern Monaco. Resta però la grande iniezione di fiducia. Da qui l’Inter può ripartire affrontando gli ottavi in una maniera diversa».