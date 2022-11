Capello: «Inter padrona della sua strada! Juventus, due cose non si vedono»

L’Inter ha affrontato il Bayern Monaco nella sfida finale della fase a gironi di Champions Leauge (Gruppo C), con entrambe le squadre qualificate agli ottavi di finale. Capello, ospite fisso nello studio di Sky Sport, parla …

SENZA RISCHI – L’Inter ha perso all’Allianz Arena con il Bayern Monaco. Una sconfitta comunque indolore visto che la qualificazione agli ottavi di Champions League era stata già raggiunta. Fabio Capello analizza la partita ma anche il primo gol preso dai nerazzurri: «Partita giocata a ritmi non altissimi, molta fantasia da parte di entrambe le squadre, niente di che. Non si è fatto male nessuno, quindi è andata bene. Il primo gol preso dall’Inter? Qui Lautaro Martinez è scivolato. Riguardiamo l’azione, scivola perché perde l’appoggio, non guardando la palla si ferma e scivola. Hanno occupato bene la parte del primo palo ma sul secondo hanno lasciato Pavard libero di battere a rete».

STRADA TRACCIATA – Capello guarda poi a Juventus-Inter: «Secondo me l’Inter ha fatto una buona partita con il Bayern Monaco, ha avuto le sue occasioni e non si è fatto male nessuno. È in un momento di salute l’Inter, non so come sarà quella della Juventus dopo la partita con il PSG. Calcisticamente e tatticamente ormai l’Inter ha preso una strada, è padrona di questa strada e sono convinti che sia quella giusta. La Juventus la sta cercando, sta provando a lanciare i giovani e vedremo se continuerà a farlo. Bisogna vedere come viene fuori questa Juventus perché non si vede il gioco né la personalità. L’Inter sa cosa deve fare, vediamo se la Juventus riuscirà a inquadrare il gioco».