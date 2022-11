Sabatini: «Inzaghi con la testa a domenica, i giocatori invece…»

Sandro Sabatini dice la sua sulla sfida tra Bayern Monaco e Inter, gara valida per la sesta giornata del girone C di UEFA Champions League, terminata con il risultato di 2-0 per i bavaresi.

TESTA ALLA JUVENTUS – Sandro Sabatini giudica così alcune scelte effettuate da Simone Inzaghi nella sfida contro il Bayern Monaco: «Inzaghi sicuramente pensava a domenica e si è visto con i cambi. I giocatori meno, anzi quelli che sono scesi in campo avevano l’obiettivo di candidarsi per la sfida contro la Juventus. Sarà una sfida con due assenti stellari: Lukaku e Pogba. Se per il primo sembra solo un problema muscolare, per Pogba il problema al ginocchio sembra essere più serio».