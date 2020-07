Sofia Colombo: “Inter, tutto un altro mondo! Si avvicina al professionismo”

Sofia Colombo, centrocampista dell’Hellas Women arrivata proprio dall’Inter Women (in prestito, vedi articolo), in un’intervista rilasciata su “CalcioHellas” ha parlato della società nerazzurra.

UN ALTRO MONDO – Sofia Colombo, si è trasferita in prestito dall’Inter all’Hellas Verona Women: «L’Inter è una società neonata e in Serie A da un solo anno, ma è tutto un altro mondo rispetto alle squadre in cui sono stata prima. Lì c’è molta pressione e anche la gestione della propria immagine sui social segue regole ben precise: è una realtà che si avvicina molto al professionismo. Anche a Verona comunque ho trovato la stessa professionalità, e credo sia giusto così in quanto una giocatrice si valuta anche da quanto fa fuori dal campo».

Fonte: calciohellas.it