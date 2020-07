UFFICIALE – Inter Women, Sofia Colombo passa all’Hellas Verona Women: la formula

Sofia Colombo, centrocampista dell’Inter Women, passa ufficialmente all’Hellas Verona Women. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato attraverso il sito nerazzurro.

ARRIVEDERCI SOFIA – L’Inter Women saluta la centrocampista Sofia Colombo che passa all’Hellas Verona Women ma solo a titolo temporaneo: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Sofia Colombo all’Hellas Verona Women per la stagione 2020/21. Un grande in bocca al lupo a Sofia per questa nuova esperienza professionale”.

