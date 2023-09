Skriniar è già un problema in Francia! L’Equipe massacra l’ex Inter

Partenza non scintillante di Milan Skriniar con la maglia del PSG. Il difensore, che in estate ha lasciato l’Inter a zero, è stato massacrato dal noto quotidiano, l’Equipe

MASSACRATO − Prova disastrosa per Skriniar con la maglia del PSG, sicuramente non la prima. Ma ieri contro il Nizza, gara persa in casa 2-3, l’ex difensore dell’Inter è stato un vero problema per la sua squadra. Costantemente in difficoltà contro Moffi, autore di una doppietta, il centrale slovacco si è beccato un pesantissimo 3 in pagella. Il noto quotidiano francese, Equipe, propone già a Luis Enrique di farlo accomodare in panchina. Inoltre, fra quattro giorni, il PSG sarà impegnato in Champions League contro il Borussia Dortmund. Skriniar ha lasciato l’Inter in estate a parametro zero. Il difensore, rifiutando il rinnovo di contratto, già nel mese di gennaio si era accordato con i parigini tramite un pre-contratto.