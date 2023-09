Inter-Milan, probabili formazioni 4ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Milan in Serie A è il primo Derby di Milano stagionale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo la prima sosta internazionale. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Sfida al vertice della classifica a punteggio pieno per Inzaghi e Pioli, che inseguono già la seconda stella. Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: –

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 49 M. Sarr, 48 Guercio, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Il motto “squadra che vince non si cambia” può essere messo a rischio solo da Acerbi che, a sorpresa, è favorito su de Vrij per giocare al centro della difesa nerazzurra. Inzaghi non ha intenzione di cambiare il resto, nonostante le ottime prestazioni di Frattesi e Arnautovic in nazionale. Si rivedranno in panchina anche Sensi e Sanchez, recuperati.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Milan

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria ©, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Rafael Leao.

A disposizione: 57 Sportiello, 83 Mirante; 7 Y. Adli, 15 Jovic, 17 Okafor, 18 Luka Romero, 21 Chukwueze, 31 M. Pellegrino, 32 Pobega, 42 Alessandro Florenzi, 80 Musah, 95 Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificato: 23 Tomori.

Indisponibili e/o non convocati: 4 Bennacer, 20 Kalulu, 30 Caldara, 70 Chaka Traoré.

Altri giocatori: 69 Nava; 85 K. Zeroli.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte quasi obbligate per Pioli, che perde Kalulu in difesa ma recupera Giroud in attacco. Spazio a Kjaer dietro, dove non ci sono alternative. In mezzo più Loftus-Cheek che Musah. Pulisic dal 1′ in attacco, Chukwueze in panchina con Okafor e Jovic.