Skriniar, addio fascia di capitano e ritorno in campo. Milan nel mirino – TS

Milan Skriniar lascerà Milano e l’Inter in direzione Parigi. Il difensore ha deciso di non rinnovare il contratto e giocherà dalla prossima stagione con il PSG. Secondo Tuttosport però lo slovacco tornerà con il Milan.

RITORNO AMARO – Sarà sicuramente un ritorno amaro in campo per Milan Skriniar. Lo slovacco ha scelto di non rinnovare il contratto con l’Inter ed andrà al PSG in estate, con cui ha firmato già un pre-contratto. Nonostante questo però, secondo Tuttosport Skriniar tornerà titolare contro il Milan. Questo martedì Simone Inzaghi ha deciso di risparmiargli il match a causa delle voci di mercato e dell’estrema vicinanza rispetto alla chiusura della sessione invernale. In vista delle prossime gare invece Skriniar sarà protagonista. Gli obiettivi da raggiungere in stagione sono diversi, il primo è sicuramente la qualificazione in Champions League per evidenti motivi economici. San Siro non contesterà il ritorno del giocatore, gli ultrà sono stati chiari a riguardo. L’unico cambiamento toccherà la fascia di capitano, che indosserà Lautaro Martinez e non più Skriniar in attesa del rientro prossimo di Marcelo Brozovic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi