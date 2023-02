Inter-Milan, non solo Skriniar: altro ballottaggio al centro della difesa – CdS

Quello di Milan Skriniar non sarà l’unico “dubbio” di Simone Inzaghi in vista di Inter-Milan, anche se per quanto riguarda lo slovacco è già stata fatta una scelta (vedi QUI). Nel derby di Milano, secondo il Corriere dello Sport c’è un altro dubbio di formazione per il tecnico piacentino.

BALLOTTAGGIO AL CENTRO – Risolta in qualche modo la questione Milan Skriniar e la gestione di Matteo Darmian (e dunque anche di Denzel Dumfries), resta da risolvere la situazione al centro della difesa. Ballottaggio apertissimo tra Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, visto che il primo è stato protagonista di una prova eccellente in Coppa Italia contro l’Atalanta, annullando letteralmente prima Duvan Zapata, poi il giovane Hojlund.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno