Lukaku, presto altra occasione da titolare! Due partite importanti nel mirino – CdS

Romelu Lukaku contro l’Atalanta ha fatto valere la sua forza fisica tornando un punto di riferimento. Segnali convincenti per l’Inter che adesso si aspetta anche i suoi gol. Secondo il Corriere dello Sport, il belga presto tornerà titolare: due partite nel mirino.

LA RINASCITA – Una maglia da titolare a sorpresa contro l’Atalanta e segnali importanti per la rinascita. Il bilancio della serata di San Siro con il trionfo in Coppa Italia è stato più che positivo per Romelu Lukaku. Contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha capito che il centravanti ha bisogno di minuti per carburare, per sciogliersi e per riuscire a esprimere le sue potenzialità. Farlo entrare solo nel finale, quindi, serve a poco, come si è potuto notare anche contro Empoli e Cremonese. Per questo motivo presto Lukaku avrà altre chance per giocare, difficile però possa accadere subito al derby. Contro la Sampdoria, invece, l’occasione potrebbe essere quella giusta. E, a quel punto, sarà anche più semplice per Big Rom mettere a fuoco nel suo mirino la sfida con il Porto in Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno