Sheriff, dopo la sconfitta con l’Inter arriva una goleada in campionato

Sheriff-Zimbru si è giocata oggi nella città di Tiraspol. Il match è terminato sul tennistico punteggio di 6-0 per la squadra affrontata dall’Inter nel girone di Champions League (vedi articolo).

VALANGA – Dopo le due sconfitte contro l’Inter, sia all’andata che al ritorno, in Champions League, lo Sheriff si riaffaccia in campionato e trova una vittoria corroborante. Il colombiano Frank Castañeda apre le marcature al 16′. Sebastien Thill al 41′ e Danilo Arboleda al 43′ chiudono il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa arriva il poker firmato da Basit Abdul Khalid al 48′. Adama Traoré, autore del gol contro l’Inter, realizza il 5-0 al 56′. Maxim Cojocaru chiude i conti al 60′. 6-0 che non lascia storie. Nel prossimo turno di Champions League, lo Sheriff ospiterà il Real Madrid, partita che l’Inter, impegnata contro lo Shakhtar Donetsk, osserverà con molta attenzione.