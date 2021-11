De Vrij, da muro a bomber nei derby. I numeri del difensore contro il Milan

De Vrij è pronto ad affrontare il Milan, in quella che sarà una sfida fondamentale per la lotta al vertice in Serie A (vedi articolo). Il centrale olandese ha finora un ottimo score personale con la maglia dell’Inter contro i rossoneri.

NUMERI DA ATTACCANTE – Stefan de Vrij, nella sua esperienza all’Inter, ha affrontato il Milan sei volte in Serie A. Nella sua prima stagione arrivano due vittorie, la seconda impreziosita da un suo gol nel 2-3 finale completato da Matias Vecino e Lautaro Martinez. Due successi anche nel suo secondo anno in nerazzurro e di nuovo una rete nel match di ritorno. È la celebre vittoria per 4-2 in rimonta, con de Vrij che realizza il decisivo sorpasso prima del sigillo finale di Romelu Lukaku. Nel 2020/21, anno dello scudetto, arriva la prima sconfitta, riscattata poi con la netta vittoria per 3-0 nel girone di ritorno. In Coppa Italia, de Vrij ha affrontato il Milan soltanto una volta, nella scorsa stagione. Successo per 2-1 con le reti di Lukaku su rigore e di Christian Eriksen con una meravigliosa punizione. Il derby di Milano, in programma domani, sarà quindi la settima apparizione del numero sei nerazzurro in una stracittadina in campionato, l’ottava considerando anche la coppa nazionale. Il bottino al momento è di sei vittorie e una sconfitta, con due gol messi a segno. Uno score niente male per un difensore centrale.