Cuadrado: «Scudetto? Vogliamo stare più vicino possibile! Si deve lavorare»

Cuadrado è stato l’autore del gol decisivo in Juventus-Fiorentina (vedi articolo). Ai microfoni di DAZN, l’esterno colombiano ha parlato delle ambizioni dei bianconeri nella lotta al titolo in Serie A.

VOGLIA – Juan Cuadrado, dopo il gol che ha regalato i tre punti alla Juventus contro la Fiorentina, ha analizzato gli obiettivi dei bianconeri allenati da Massimiliano Allegri: «Dobbiamo continuare a crescere e cercare di avere questo atteggiamento in ogni partita. Oggi sono contento per la vittoria della squadra, adesso dobbiamo continuare su questa linea. Voglia di tornare là davanti? Noi ci alziamo con quella voglia di stare lì, non si deve parlare ma solo lavorare e cercare di stare più vicini possibile».