Shakhtar Donetsk, 1-1 in casa con un uomo in meno: scappa la Dinamo

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Dopo i pareggi di Real Madrid (vedi articolo) e Borussia Monchengladbach (vedi articolo), anche lo Shakhtar Donetsk – avversaria dell’Inter nel Gruppo B della Champions League – non va oltre all’1-1 in campionato.

SOLO PARI – In inferiorità numerica dal 31′ del primo tempo, lo Shakhtar Donetsk – altra avversaria dell’Inter in Champions League – non è andato oltre all’1-1 in campionato contro l’Oleksandriya. In gol Dodo al 47′, appena iniziato il secondo tempo, gli ospiti sono riusciti a trovare la rete del definitivo pareggio pochi minuti dopo grazie a Banada. Un risultato che permette alla Dinamo Kiev di scappare in testa alla classifica, sebbene a sole tre lunghezze dai rivali.