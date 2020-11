Borussia Monchengladbach, stop al rientro post nazionali: 1-1 in casa

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Il Borussia Monchengladbach, squadra tedesca avversaria dell’Inter nel Gruppo B della Champions League, ha pareggiato oggi nel suo impegno di Bundesliga contro l’Augsburg.

PAREGGIO ALL’ULTIMO – Si ferma il Borussia Monchengladbach al rientro dopo la sosta per le nazionali. La squadra tedesca – avversaria dell’Inter nel Gruppo B della Champions League – ha pareggiato infatti 1-1 in casa contro l’Augsburg. La formazione di Marco Rose è andata in vantaggio dopo 5 minuti grazie alla rete di Neuhaus, venendo poi rimontata solo all’88’: decisiva per il pari la rete di Daniel Caligiuri. Solo 12 al momento i punti conquistati in campionato dagli avversari dei nerazzurri in 8 partite.