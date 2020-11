Real Madrid, altro stop: 1-1 pre-Inter e quarto rigore in due gare

Zinédine Zidane Real Madrid

Anche per il Real Madrid (così come per il Borussia Monchengladbach) stop in campionato al rientro per le nazionali. I blancos non sono infatti andati oltre l’1-1 contro il Villarreal, anche a causa del quarto rigore concesso in due partite.

STOP IN TRASFERTA – Al Real Madrid non basta il gol di Mariano in apertura: 1-1 e stop in campionato per i blancos che non riescono a riscattare la sconfitta dell’ultima giornata contro il Valencia. Il gol del pareggio del Villarreal è stato firmato da Moreno da calcio di rigore, il quarto concesso dalla squadra di Zinedine Zidane in due gare. Un risultato di certo non brillante a pochi giorni dalla sfida di ritorno di Champions League contro l’Inter, in programma mercoledì 25 novembre a San Siro.