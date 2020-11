Vanheusden prova a ripartire. In stampelle allo stadio: “Di nuovo a casa”

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Ritorno allo stadio per Zinho Vanheusden dopo l’ennesimo brutto infortunio che lo terrà fuori a lungo. Il difensore ex Inter ha voluto pubblicare la foto sui suoi canali social ufficiali.

IN STAMPELLE – “Back home”. Di nuovo a casa. Con queste poche e semplici parole prova a ripartire Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi ed ex Inter – sebbene i nerazzurri abbiano ancora il diritto di recompra sul giocatore – nonostante l’ennesimo brutto infortunio subito. In stampelle, il belga era presente oggi allo stadio nella sfida tra la sua attuale squadra e il KAS Eupen, terminata con il punteggio di 2-2. La speranza è di rivederlo di nuovo in campo, questa volta senza stampelle, ma al centro della sua difesa.