Serie A, uno dell’Inter nella squadra della settimana (e uno in prestito)

Un giocatore dell’Inter presente nella squadra della settimana della Serie A di WhoScored, due considerando anche un giocatore in prestito.

TEAM OF THE WEEK – Lautaro Martinez è il giocatore presente all’interno della squadra della settimana della Serie A scelta da Whoscored. L’attaccante argentino conferma l’ottimo momento e soprattutto l’inizio incredibile, dimostrando sempre tanta voglia. Presente anche Ionut Radu, portiere in prestito dall’Inter alla Cremonese.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/uxGwimUExJ — WhoScored.com (@WhoScored) August 23, 2022

Di seguito la squadra della settimana della Serie A secondo WhoScored.