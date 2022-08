Acerbi, Pastorello arrivato in questi minuti all’interno della sede dell’Inter

L’Inter continua a studiare possibili soluzioni per il difensore tanto richiesto da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Francesco Acerbi è arrivato in questi minuti all’interno della sede nerazzurra.

AGENTE IN SEDE – Francesco Acerbi resta una pista caldissima per l’Inter. Il difensore conosce bene Simone Inzaghi avendo lavorato con lui per diversi anni. Il suo agente, Federico Pastorello, è arrivato in questi minuti in Viale della Liberazione in sede per parlare con la dirigenza e definire l’eventuale accordo per il passaggio del difensore italiano in nerazzurro. Si attendono eventuali sviluppi già dalle prossime ore.