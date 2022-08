Pardo: «Pesanti assenze alla Juventus! Come togliere questi due all’Inter»

Pardo commenta la brutta prestazione della Juventus nel match contro la Sampdoria. Il telecronista di DAZN, nel corso della diretta di “Tutti Convocati” su Radio 24, paragona le pesanti assenze in casa Juventus a quelle di due titolarissimi dell’Inter.

STELLE A CONFRONTO – Pierluigi Pardo commenta la partita della Juventus contro la Sampdoria. Il giornalista romano parla dei problemi della formazione bianconera, sottolineando come le assenze di Paul Pogba e Angel di Maria siano importantissime: «Il centrocampo rimane il nodo della situazione. Leandro Paredes è stato bloccato dal rifiuto di Adrien Rabiot (al Manchester United, ndr), che ieri ha giocato e stava per cambiare la partita in meglio. Il problema è strutturale. Mi aspetto qualcosa sul mercato. Molto dipenderà poi dall’impatto di chi ieri era fuori. Togliere Pogba e Di Maria alla Juventus è come togliere Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez all’Inter.» Così Pardo sulle assenze in casa Juventus usando come metro di paragone la rosa dell’Inter.