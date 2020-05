Serie A ora è nelle mani di Conte! Per la Fase 3 del calcio non basta il CTS

La Serie A è in attesa a ore dell’OK per riprendere gli allenamenti collettivi, ma la decisione più importante spetterà al Governo. Come riportato dal quotidiano “La Repubblica”, sarà proprio il premier Conte ad avere l’ultima parola sulla ripartenza del calcio

DECIDE CONTE – Il dossier campionato ora è nelle mani di Giuseppe Conte, pur dopo aver ascoltato il parere dei ministri Roberto Speranza e Vincenzo Spadafora, oltre che del Comitato Tecnico-Scientifico (vedi articolo). Poi Conte prenderà una decisione. Verrà valutata la curva dei contagi, compresa quella dei calciatori, per dare l’OK alla ripartenza della Serie A a partire da metà giugno. In questo senso, dopo gli allenamenti individuali (“Fase 1”), l’OK a quelli collettivi (“Fase 2”) a partire dal 18 maggio non basterebbe per garantire la ripresa del campionato (“Fase 3”).

Fonte: La Repubblica