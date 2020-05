Allenamenti di gruppo, attesa ottimistica della Serie A! Tocca al CTS – Sky

La Serie A è in attesa di un OK importantissimo per gli allenamenti collettivi. Sono ore decisive per avere la certezza di continuare la riprogrammazione stagionale. Come riportato da “Sport 24 Today” su Sky Sport, non sembrano esserci problemi firmati CTS

VIA LIBERA IN ARRIVO – Quella di oggi è un’altra domenica senza calcio. Ed è anche una giornata d’attesa, ma stavolta ottimistica. Nelle prossime ore il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), infatti, dovrà dare il parere positivo e definitivo per la ripresa degli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. Come anticipato in mattinata (vedi articolo), la decisione del CTS dovrebbe arrivare entro stasera. La Serie A aspetta questo via libera, dopo l’OK dei giorni scorsi alla ripresa degli allenamenti individuali. Si tratta di un altro tassello fondamentale per programmare la ripartenza del campionato italiano a partire da giugno.