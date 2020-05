Sensi resta all’Inter! La conferma arriva direttamente dal Sassuolo

Condividi questo articolo

La crisi economica (e non solo) del calcio colpisce tutti, ma non il futuro di Sensi. Come annunciato dal Sassuolo attraverso le parole di Carnevali, il futuro del centrocampista azzurro sarà ancora all’Inter

SENSI NERAZZURRO – Ospite della rubrica TV di “Ceramicanda”, Giovanni Carnevali conferma che Stefano Sensi verrà riscattato dall’Inter a fine stagione. A prescindere da quando terminerà effettivamente questa stagione sportiva. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo fuga così ogni dubbio sulla conferma dell’attuale numero 12 di Antonio Conte, che potrà continuare a lavorare sul centrocampista classe ’95. La decisione è stata presa proprio dall’Inter, che manterrà la parola data da Beppe Marotta mesi fa, nonostante l’emergenza Coronavirus. Non ci sono dubbi sulla permanenza di Sensi nella Milano nerazzurra, parola di Carnevali. Ma sul suo riscatto da parte dell’Inter, dopo il prestito di questa stagione, – a dire il vero – non c’erano molti dubbi, come analizzato oltre un mese fa (vedi focus). Si attendono maggiori dettagli sulle cifre, qualora venissero ritoccate rispetto a quanto pattuito la scorsa estate.