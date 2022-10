Serie A, niente rinvio per Monza-Bologna: confermati data e orario

Nonostante la richiesta da parte del Monza di rinviare la partita contro il Bologna (vedi articolo) dopo quanto capitato ieri al difensore Pablo Marí (vedi articolo), la Lega Serie A non ha acconsentito. Partita confermata.

GARA CONFERMATA – Dopo le dichiarazioni di Adriano Galliani di oggi riguardanti la richiesta di rinviare Monza-Bologna, la Lega Serie A ha in ogni caso confermato la partita. Il match in programma proprio in casa dei brianzoli è quindi regolarmente in programma per lunedì sera alle 20.45.